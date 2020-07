Impactante momento. A través de Facebook se compartió un video viral que ha causado gran sensación en las redes sociales, debido al peligroso encuentro que tuvo un joven de Tailandia con una criatura negra. El dueño escuchó extraños sonidos en el interior de su jardín, sin sospechar de que se trataba de una peligrosa serpiente de más de dos metros de largo. El video viral se ha vuelto en una de las publicaciones con más reproducciones. Sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles.

Un joven tailandés terminó aterrado al percatarse que una serpiente negra de gran tamaño había ingresado a su vivienda. “Es una desagradable sorpresa. Cuando cogí su cabeza intentó morderme la mano”, comentó el protagonista del video viral de Facebook.

En la espeluznante grabación de Facebook se aprecia el preciso instante en que la peligrosa criatura negra emergió de las plantas donde se escondía. Por suerte, los dueños escucharon los extraños silbidos del animal que estaba al acecho.

En cuestión de segundos, una mujer agarró su teléfono para grabar la captura del feroz animal, que estaba en busca de comida. Luego, compartió el video viral en Facebook, donde miles de usuarios de México, Estados Unidos, España y otros más terminaron con los ‘pelos de punta’.

Miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales mostraron su desconcierto al descubrir que serpientes venenosas pueden aparecer dentro de los jardines. “Increíble, nunca me imaginé que estas criaturas podrían esconderse entre las plantas, “no sé qué hubiera hecho en su lugar, pero estoy segura que no me quedaría grabando”, fueron los comentarios de los cibernautas.

Recuerda que para ver nuestra galería de fotos, lo único que debes hacer es deslizar cada una de ellas hacia la izquierda.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que un residente de país asiático tiene una experiencia con un peligroso reptil. Por suerte, el hombre logró atrapar a la criatura negra para devolverlo a su hábitat.

Serpiente pitón está a punto de devorar un impala y feroz hiena le roba su presa

Impactante. Gracias a YouTube y otras redes sociales hemos sido testigos de un video que muestra el momento exacto en que una hambrienta hiena le quita su presa a una serpiente pitón. El reptil había capturado un impala y estaba devorándolo lentamente, sin sospechar que había un depredador que lo observaba muy de cerca y que tenía la intención de robarle su comida. El viral no tardó en volverse tendencia en diversos países como México, España, Estados Unidos, entre otros. ¿Llegaste a verlas? Aquí te las dejamos.

De acuerdo a la descripción del video, que tiene más de 112.000 reproducciones en YouTube, el hecho fue grabado por Jason Joubert, un hombre que trabaja como guía en el Parque nacional Kruger, una de las reservas de caza más grandes de África que se encuentra al noreste de Sudáfrica.