Una joven madre de Inglaterra dio una gran lección de vida a miles en las redes sociales. La mujer nació con alopecia, una condición que produce la pérdida del cabello de la cabeza, la cual su hija también heredó. Lejos de avergonzarse, ella hizo pública su condición para mostrarle a la niña que lo importante es lo interior, en un gesto que se hizo viral.

Kiri Atkinson comenzó a perder su pelo desde hace siete años. Su pequeña Paiva, nacida en 2017, mostró la misma condición desde el año de edad. “Comenzó a perder su cabello en parches, luego, en noviembre de 2019, perdió todas sus cejas, pestañas y lentamente perdió lo que quedaba de su cabello”, relató la mujer en una publicación de Facebook.

La mujer afirma que "ser calva es hermoso". Foto: Kiri Atkinson / Facebook.

PUEDES VER Chef peruano sorprende a todos al compartir su sencilla receta para preparar un Ratatouille [VIDEO]

La madre no dejaba de culparse por la situación de su hija. Sin embargo, Kiri afirma que ahora ha comenzado a “aceptar por completo que ser calva es hermoso”. Ella compartió una serie de fotos en las cuales exhibe orgullosa su calvicie y la de su hija.

“No fui lo suficientemente valiente como para luchar por mí misma, pero soy una mamá valiente, estoy haciendo esto porque no quiero que Paiva se sienta como yo me he sentido en el pasado, hasta he contemplado el suicidio en varias ocasiones debido a algo tan superficial como el cabello”, afirmó la mujer.

“Todo lo que quiero es mostrarle a mi hermosa princesa que no importa cómo luces, siempre y cuando hagas todo lo posible para ser una buena persona”, agregó la madre, quien desea enseñarle a su hija “que puede ser lo que quiera y hacer cualquier cosa y nada ni nadie puede detenerla”.

Este testimonio se hizo viral en muy poco tiempo y despertó los aplausos de cientos en Facebook, Instagram y otras redes sociales.