El amor que pueden sentir los animales va más allá de la muerte. Un ejemplo de esto lo da un dulce perro de Los Mochis (México), quien sintió tanto la pérdida de su dueño que se plantó cerca de sus cenizas y no se apartó de ellas. Esta muestra de afecto y lealtad se hizo viral y conmovió hasta las lágrimas a miles en las redes sociales.

Esta historia la comparte la usuaria de Twitter Gabriela Mondaca. Según relata, su padre daba de comer al can y lo sacaba a pasear diariamente. Un día, sin embargo, el hombre falleció y su cuerpo fue cremado. Cuando la familia recibió las cenizas, el animal permaneció al lado de ellas, sin despegarse “ni un segundo” y hasta derramó algunas lágrimas.

El can derramó algunas lágrimas ante los restos de su amo. Foto: gaby_mmc / Twitter.

“Así que no me digan que los animalitos no sienten”, sentenció la mujer. Con esta historia, ella le respondió a otro cibernauta, quien afirmaba que los perros eran “aprehensivos y territoriales”.

Tras ver la publicación, muchos en Twitter se animaron a compartir sus propias experiencias con animales que sintieron gran tristeza por la pérdida de sus compañeros. “Mi papá tenía una perrita, y él falleció de cáncer y justo el día que él cumplió el año, nos levantamos en la mañana y la perra acostada dormida en su cama”, comentó un usuario.

Otra internauta comentó: “Él es chiquitín, veló toda la noche a mi abuelita, no quiso salir de ahí. Claro que los perros sienten, él la quiso despedir”, y adjuntó una imagen que mostraba al can recostado cerca al ataúd de su ama, quien era velada.

La historia viral tocó los corazones de muchos en varias redes sociales. Solo en Twitter, juntó 72.000 ‘me gusta’ y 7.000 retuits.