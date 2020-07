Usuarios de Facebook han quedado cautivados con la adorable reacción que tuvo una perrita al ver que su dueña le llamaba la atención. La mujer la estaba regañado porque no había comido sus galletas y el can halló una tierna manera de ‘pedir perdón’ hasta convencerla. La conmovedora escena se hizo tendencia en varias redes sociales.

El clip de Facebook, que ya cuenta con más de 30.000 reproducciones, ha desatado miles de comentarios entre los cibernautas, pues destacan el comportamiento del can al sentirse ‘culpable’ por no obedecer a su dueña.

No cabe duda de que las redes sociales, sobre todo Facebook, se han convertido en el escenario de cientos de anécdotas sobre las mascotas de la casa. Los cibernautas suelen compartir desde sus travesuras, hasta los más tiernos momentos con sus pequeños amigos y este video viral no fue la excepción, pues deja ver el ‘arrepentimiento’ de una perrita por no obedecer a su dueña.

“Eres muy engreída, por todo lloras y encima no quieres comer tus croquetas”, le dice la señora, mientras la perrita permanece a su lado, oyendo cómo le lanza duras palabras por su mal comportamiento.

Mira aquí el video viral:

La hija de la mujer es quien graba toda la dramática escena que ya es viral en Facebook y otras redes sociales, mientras no para de reír. Segundos después de haber sido regañada, la perrita muestra sus ‘disculpas’ y se acerca hacia los brazos de su dueña, ‘pidiéndole que la perdone’ por sus travesuras.

La mujer se muestra resentida en un momento, pero no tarda en ceder ante las ‘súplicas’ de su mascota. Finalmente, la tierna perrita logra convencerla y ambas protagonizan un tierno abrazo de reconciliación.

Estas conmovedoras imágenes han tocado el corazón de cientos de usuarios, sobre todo de quienes se consideran amantes de los animales. Además, el clip fue difundido en diversas plataformas, convirtiéndose en tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

