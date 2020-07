Joven toca el piano mientras arma un cubo de Rubik y sorprende a todos con su destreza [VIDEO]

Un talentoso joven ha dejado a más de uno con la boca abierta, luego de que se difundiera un video en YouTube y TikTok, en el que se le ve armando un cubo de Rubik en menos de 30 segundos, mientras toca, al mismo tiempo, una melodía en el piano.

El clip ha causado sensación entre los internautas durante las últimas horas, al mostrar la ‘genialidad’ con la que el joven ejecuta las dos actividades a la misma vez, así como la rapidez en la que logra armar el cubo.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, se observa al joven sentado junto al piano, mostrando los dos principales objetos del reto que va a demostrar. Segundos después, empieza a tocar el instrumento con una mano, mientras que la otra la utiliza para armar el cubo de Rubik.

En las imágenes se puede apreciar la destreza con la que el muchacho realiza ambas actividades de forma majestuosa. Si bien sus ojos parecen estar totalmente concentrados en el teclado, logra armar el cubo en 23 segundos.

El clip del increíble episodio protagonizado por este joven no ha tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube.

Mira el video viral:

“Wow, ¡qué tal concentración! No es fácil tocar un instrumento mientras realizas otra actividad al mismo tiempo. Es un genio”. “Esto me hace sentir mal. Juro que tengo un cubo de Rubik desde el año pasado y no sé cómo terminarlo”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas luego de ver el video viral.