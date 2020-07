Un hombre y su perro protagonizaron una peculiar escena que ha sorprendido a más de uno en las redes, tras ser difundida en video a través de YouTube y Twitter. Se trata de la astuta conducta que tuvo el can luego de que su propietario le demostrara, con un sencillo truco, por qué no debe comer chocolate.

El curioso episodio quedó registrado en una grabación que ha hecho reír a miles de internautas, al mostrar la rápida reacción que tuvo su mascota luego de ver una singular actuación de su propietario y darse de cuenta de que no le convenía tragarse una galleta de chocolate.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube y Twitter, se observa cómo el hombre logra engañar al cachorro con un oso de peluche, haciéndole ver lo que le puede pasar si es que se come una galleta de chocolate. Recrea una escena de muerte del peluche, luego de fingir que este probaba un bocado de una fuente llena de chocolate.

En el clip viral de YouTube, se puede ver cómo el astuto perro suelta rápidamente la galleta de chocolate que estaba a punto de tragar y huye de la escena luego de ver la supuesta muerte del peluche que se comió una galletas idéntica a la que él iba a hacerlo.

Mira el video viral:

Las imágenes de esta peculiar escena no han tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de YouTube. Los internautas mostraron su asombro por la astucia del can al entender rápidamente el motivo por el que no debe comer chocolate.