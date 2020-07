¿Logras encontrar al ratón bebé escondido entre zorritos? El reto visual que casi nadie puede superar [FOTOS]

Una curiosa imagen compartida en Facebook se ha vuelto tendencia en pocos minutos, puesto que en ella se planteó un complicado reto visual el cual ha puesto en aprietos a miles de usuarios de esta red social.

Este desafío te pide mirar fijamente una curiosa imagen con el objetivo de encontrar a un travieso ratón bebé que se ha escondido entre decenas de pequeños zorros. Si bien esto parece algo sumamente sencillo, lo cierto es que miles de usuarios de Facebook lo han intentado y no han podido dar con su paradero.

En tiempos de aislamiento social a causa del nuevo coronavirus, los retos visuales y los desafíos matemáticos se han vuelto muy populares en redes sociales como Facebook y Twitter, pues las personas pasan mucho tiempo en sus casas y buscan alguna forma de entretenerse.

Un particular desafío visual se ha vuelto viral en Facebook en solo algunos minutos, puesto que resultó ser uno de los challenges más complejos que hasta la fecha se han compartido en dicha red social.

Desliza las imágenes para ver la ubicación del travieso roedor que se escondió entre pequeños zorros. Foto: Dudolf/facebook

Este reto visual de Facebook tiene como protagonista a un pequeño ratón bebé, al cual deberás buscar en una figura en la que se observa a decenas de zorros. Si todavía no has podido encontrar al diminuto roedor, no te preocupes, ya que acá te vamos a dar la respuesta. Y es que este curioso animal se encuentra ubicado en la tercera fila empezando desde a parte superior, muy cerca de una de las esquinas de la derecha.

Si aún así no ha podido superar este reto visual de Facebook, puede revisar nuestra galería de fotos donde lo hemos encerrado con un pequeño círculo. Solo desliza las imágenes hacia el lado izquierdo.