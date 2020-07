“Honestamente pensé que me iba a orinar porque estaba muy emocionado”, expresó Taryn Dennison, una militar que estuvo de servicio durante ocho meses y regresó a su hogar, donde fue bien recibida por su mascota de nombre Bauer. El video se difundió a través de la de YouTube; sin embargo, se volvió viral en diferentes redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre otras.

A través de estas plataformas los usuarios han sido testigos del amor que expresan los animales hacia sus amos, desde incontables saltos hasta incluso abrazarlos y llenarlo de ‘besos’. En esta ocasión, el viral de YouTube muestra cómo el perro de raza husky siberiano se abalanzó encima de Taryn, a quien logró tumbarla al suelo y empezó a darle lamidas.

“Bauer no es el típico husky, no ladra y rara vez grita (…) Le encanta dormir y cuando está despierto está justo a tu lado tratando de obtener todos los abrazos y atención que pueda o para que arrojes sus juguetes”, expresó Taryn Denninson al medio The Dodo tras regresar a su casa luego de estar ausente durante ocho meses.

La joven contó que junto a su perro iban a todos lados juntos hasta que tuvo que alistarse en el ejército estadounidense. “Bauer no entendía por qué me había ido (…) Le hice un cronometraje varias veces y correría por mi casa tratando de encontrarme y luego terminaría recostándose y durmiendo frente a mi puerta”, siguió expresando la protagonista del video viral de YouTube.

Mira aquí el viral de YouTube

Las imágenes del viral de YouTube muestran a Bauer, el perro de raza husky siberiano, esperar a su dueña en la puerta ansioso de verla nuevamente. Una vez que ella entró a la casa, este empezó a saltar de la felicidad, abalanzarse hacia ella, correr por los alrededores mientras expresaba su alegría.

Además del husky, también había otra perrita de nombre Macie, la cual hizo los mismos movimientos que Bauer. Las imágenes no tardaron el volverse virales, llegando a emocionar a miles de usuarios en las redes sociales. A continuación podrás ver la publicación original de YouTube.