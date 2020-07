Debido a la pandemia de la COVID-19 y pese al levantamiento gradual de la cuarentena, muchas personas continúan trabajando desde casa, por lo que la gente puede vestirse como quiera. Por ello, en México, la reconocida cadena de tiendas por departamento Liverpool ha puesto a la venta un pijama propio para estos días de confinamiento.

El curioso traje, como era de esperarse, causó furor en las redes sociales por su diseño.

PUEDES VER ‘Genderless’, la moda que apuesta por la igualdad de género al momento de vestir

Diseño del pijama

Se trata de una prenda de algodón y poliéster que parece camisa pero no deja de ser pijama. En la parte de arriba y hasta la altura de los codos es una camisa, pero el resto es de tela suavecita, como la de cualquier pijama calientita.

De esta manera, la marca Original Penguin, pretende sacarte de apuros cuando tengas una videollamada muy importante, pero ni tiempo te dio de bañarte, o simplemente no te dio la gana.

¿Dónde se puede adquirir este pijama-camisa?

La prenda la pueden adquirir en la página de internet de la tienda departamental, donde la anuncia como “Pijama para Home Office”, y tiene un costo de 699 pesos (31 dólares).

Interfaz de la página web de la tienda Liverpool. (Foto: captura web Liverpool)

PUEDES VER Mujer intenta atrapar un ratón con insólito truco y el desenlace hace reír a todos [VIDEO]

El pijama de Home office japonesa

No es la primera vez que se inventa un pijama para home office. En mayo de este año la marca japonesa Whatever Inc, lanzó una colección llamada Work Frome Home Jammies.

Foto: Whatever Inc.

Este ropaje de dos piezas también tienen su ‘lado formal’. Pero, a diferencia del de Original Penguin, este viene en tres combinaciones de colores: camisa blanca con pijama gris, camisa rosa con pijama negra y camisa azul rayada con pijama gris.

Foto: Whatever Inc.

“Es perfecta para todos aquellos que tienen la preocupación de irse a cambiar para atender una llamada de trabajo, hicimos una vestimenta para trabajadores remotos, donde solo la parte que aparece en la pantalla del video es formal, y la parte que no aparece en la pantalla es un pijama”, se lee en el sitio web de la empresa.