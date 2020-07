Las videollamadas son parte de cada día en tiempos de coronavirus. Sobre todo en las clases en línea y a nivel laboral. Efectivas, utilitarias, pero también peligrosas, pues las personas, durante la cuarentena, las han venido haciendo desde la comodidad de sus casas, pero expuestas a detalles como olvidar apagar el micrófono o cámara.

Eso lo debe saber bien ahora el periodista brasileño Fabio Pochart, quien mientras entrevistaba al político y excandidato presidencial Guillherme Boulos se llevó un vergonzoso detalle en plena conversación y hoy es un video viral.

La entrevistada caminaba de manera normal mientras ambos hablaban, pero detrás del periodista pasó su esposa, Nataly Mega, quien estaba totalmente desnuda y con la cabeza cubierta con una toalla. Ella pasó de manera rauda por detrás del comunicador, acaso esperando que la cámara no la capte.

Pese a que Mega se agachó para que la cámara no la grabe, falló en el intento y no pasó nada desapercibida para nadie de los que estaban en la videollamada en vivo. Al ver esto, el político no se aguantó y dijo entre risas “alguien pasó con una toalla por allí”.

“Pasó mi esposa”, replicó Fabio Porchat, quien también soltó risas en este video que ya es viral. Luego de este incidente nada deseado, su esposa pidió las disculpas del caso y los involucrados lo tomaron deportivamente, y hasta su esposo y el excandidato presidencial soltaron bromas sobre el tema en redes sociales.