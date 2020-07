Gatito espera sentado a su dueño que tiene COVID-19 y lo comparan con Hachiko [VIDEO]

El coronavirus tomó por sorpresa al mundo entero, dejando más de 600.000 de personas fallecidas y alrededor de 14 millones de infectados. Los países cerraron fronteras y toda actividad que no era considerada indispensable se paralizó. Miles de ciudadanos siguen luchando por su vida y en las redes sociales se dan a conocer tiernas historias como la que viene a continuación.

Una usuaria de TikTok compartió un emocionante video que se volvió viral debido a que mostró a su mascota, un gato cuyo nombre es Tomás, esperando frente al cuarto de su dueño. La chica reveló que el señor se contagió del virus y aún no logra vencerlo. Miles de cibernautas compararon a este animalito con Hachiko, el famoso perro japonés.

Madelen Sosa, quien subió la publicación contó que su padre está aislado porque tiene síntomas de la COVID-19 y mostró que el felino se pasa varias horas sentado en el piso esperando que llegue la hora de que su amo salga y así encontrarse con él nuevamente. Asimismo, se alcanza a oír los tristes ronroneos de Tomás.

La mujer también narró que el gatito se desvela frente a la puerta de su padre y que no come casi nada, por lo que ha bajado bastante de peso. Esta historia conmovió a muchos usuarios, ya que casi 22.000 personas le dieron me gusta y más de 1.000 comentaron al respecto mostrando solidaridad y deseándole una pronta recuperación para que todo acabe en un final feliz.

¿Por qué recordaron a Hachiko? Este perro es toda una celebridad en tierra japonesa y saltó al estrellato cuando su historia fue llevada al cine. El dueño tenía la rutina de llevar a este can a la estación de tren, donde se iba al trabajo y cuando volvía este siempre lo estaba esperando.

Es así que en una de esas idas, en mayo de 1925, el hombre nunca regresó de la universidad de Tokio, donde daba clases, pues sufrió un hemorragia cerebral y falleció. Sin embargo, el perrito no sabía eso y siguió esperándolo frente a la misma estación, según cuenta la leyenda, durante 9 años hasta que también perdió la vida. Hoy en día, él forma parte de la cultura popular.