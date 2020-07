Las imágenes de un video viral de Facebook han despertado la atención de los usuarios, quienes expresaron que se trataba de maltrato animal. El material trata sobre el oso Tsubasa, el cual aparece manipulando un nunchaku en un zoológico japonés de Yagiyama, en la ciudad de Sendai. Como era esperarse, dio la vuelta al mundo y se volvió tendencia en Estados Unidos, México, Perú, entre otros países.

Este tipo de videos se han hecho populares en las redes sociales, donde aparecen animales demostrando diversas técnicas enseñadas por sus amos. Sin embargo, este caso en particular generó suspicacia entre los usuarios, quienes comentaron que el oso habría pasado por momentos difíciles para aprender a usar el nunchaku, debido a que pudo herirse en más de una ocasión. A continuación, podrás ver el viral de Facebook.

De acuerdo a la información brindada por el diario argentino Clarín, el oso Tsubasa fue entrenado en el arte de usar nunchakus, un arma tradicional de las artes marciales, el cual está elaborado con dos palos sujetados por una cadena. El área destinada para el animal en el zoológico es una de las atracciones visitadas por miles de personas.

Las imágenes del viral de Facebook fueron compartidas por el usuario @shirokumaroko, quien se define como un fanático de los osos, especialmente del polar. Una vez que fue compartido en las redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios de los usuarios, quienes cuestionaron el acto y lo definieron como maltrato animal.

Mira aquí el viral de Facebook

Entre los diversos comentarios que se pueden leer en las redes sociales estuvo el de un zoológico, el cual señaló que los osos solo llevan a cabo estos ejercicios tras haber sido entrenados con duros métodos. Por otra parte, señalaron que esta práctica es recurrente, sobre todo en Japón, donde también existe Claude, otro oso famoso por haber aprendido técnicas parecidas al Kung Fu.

“Maltrato animal... no es gracioso, me dio tristeza. Puede lastimarse, y es un horror que viva en un zoológico”. “Para mí es una diversión del osito. No veo por dónde puede haber maltrato animal”. “¡Pobre osito! Cuánta tortura habrá sufrido para el deleite de gente egoísta”. “Solo está jugando. Si fuera maltrato, haría ruidos o gemidos de dolor”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación viral de Facebook.