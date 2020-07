A través de las redes sociales hemos sido testigos de increíbles hallazgos en diferentes platos de comida, como por ejemplo un pelo, cáscaras de huevo o incluso insectos. Sin embargo, la siguiente historia de Facebook te sorprenderá por completo porque una joven encontró una cabeza de lagarto en el último bocado de su pasta boloñesa. Las imágenes no tardaron en volverse viral en las plataformas digitales y diferentes países.

La historia de Polly Wheaton, una madre de 47 años, empezó cuando fue al supermercado a finde comprar ingredientes para cocinar una pasta boloñesa para sus hijas Isabella y Megan. Todo parecía ir bien e incluso preparó el platillo sin problema alguno; sin embargo, a la hora de dar los últimos bocados, una de ellas encontró la cabeza del reptil. Las imágenes virales de Facebook dieron la vuelta al mundo.

El increíble suceso ocurrió en Essex, en Reino Unido. La familia cree que el animal proviene de un frasco de salsa o una lata de tomates del supermercado local Lidl donde consiguieron los productos. A través de un comunicado, el establecimiento pidió las disculpas del caso y expresó que se encuentra investigando lo sucedido.

La hija expresó que nunca más volvería a comer productos de ese establecimiento. Foto: Facebook/Zoorprendete

Las imágenes de la historia viral de Facebook han conmocionado a los miles de usuarios de las redes sociales, quienes empezaron a debatir sobre lo que viene en cada producto enlatado. Polly, la madre afectada por esto, advirtió que nunca volverá a comprar en esa cadena de tiendas.

“Fue traumatizante, mi hija todavía no puede comer adecuadamente después de esto; no se trata de ser vegano, nadie quiere encontrar eso en su comida, ya sea que coman carne o no. Pero no comer animales lo hizo aún más repugnante para mi hija”, expresó Polly en declaraciones recogidas por el medio Zoorprendente.com.

Además, contó que la cabeza del reptil era aproximadamente del tamaño de su uña pulgar, por lo que no se dio cuenta de su presencia al momento de echarlo en las ollas para cocinarlo. “Sentimos mucho oír hablar de este asunto y nos gustaría disculparnos sinceramente por cualquier molestia que esto pueda haber causado”, respondió la empresa.

