Una mujer compartió en redes el inusual robo que sufrió en el exterior de su vivienda. A través de un video que se ha hecho viral en YouTube, Twitter y otras plataformas, denunció como una desconocida joven se llevó un ramo de flores que le habían dejado como obsequio en la puerta de su casa.

El curioso episodio fue registrado por unas cámaras de seguridad instaladas en la casa de la víctima, quien compartió las imágenes a través de una página mexicana de denuncias en Twitter llamada “Qué Poca Madre”, donde condenó públicamente a los autores del inusual suceso.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube, se observa el momento exacto en que una joven baja de un vehículo y se aproxima rápidamente al ramo de flores para sustraerlo y meterse nuevamente al auto, sin percatarse de que las cámaras de seguridad habían captado su fechoría.

En las imágenes, se ve cómo la mujer corre rápidamente para retirar el obsequio y se mete al vehículo, donde viajaban dos personas más. Por la expresión alegre de la autora del robo, no se sabe si lo hizo por broma o venganza, no obstante, su ocurrencia ha desatado una ola de comentarios en redes tras la difusión de la grabación.

Mira el video viral:

“Ayer por la tarde me dejaron unas flores en la puerta de mi casa, pero pues hubo alguien que por flores se dio a conocer lo rata que es. Espero y mi detalle te haya hecho feliz, disfruta mis flores. No contaba con que había cámara”, escribió la víctima del robo en la descripción de las imágenes que no han tardado en hacerse tendencia en YouTube y otras redes.