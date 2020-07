A través de YouTube se ha publicado un video que se ha vuelto viral y ha impactado a miles de usuarios, pues muestra el momento exacto en que un grupo de jóvenes logra capturar a un enorme atún de más de 300 kilos, después de más de siete de horas de lucha con el animal. Las imágenes de este curioso hecho se han hecho tendencia en redes sociales.

El hecho ocurrió en el océano Atlántico, cerca a la costa de Maine, Estados Unidos. Según informa Boston Globe, el joven Wyatt Morse, junto a sus dos amigos Martin Scanlan y Griffin Buckwalter fueron los encargados de capturar al pez.

“Fue el primer pez que atrapé en mi barco nuevo. Me sorprendió que pudiéramos atrapar esta cosa. Oh, me refiero a la adrenalina, fue como la pelea más loca. Los atunes son realmente inteligentes. Necesitas saber lo que estás haciendo” explicó Morse para el mismo medio.

Además de ellos, relató que estuvieron largas horas tratando de pescar al atún, pues al ser tan escurridizo y pesado se les hacía cada vez más complicado. Al ver el tamaño de la criatura, uno de ellos decidió grabar el momento en que lo subían al borde de su bote para luego compartirlo en YouTube.

Mira el video de YouTube

En el video que se hizo viral se puede ver cómo hace una gran cantidad de intentos para elevar al pez que se encuentra atrapado por el anzuelo de su caña de pescar. Tras una ardua batalla se aprecia como logran tomar al pez de la parte trasera de su cuerpo para que no se les escape. Al llegar al puerto, el padre de Morse los ayudó a sacarlo del agua.

El muchacho mención para el mismo medio que finalmente vendió el pescado a un negocio de mariscos por más de 2.000 dólares estadounidenses.