Joven sin mascarilla intenta sentarse al lado de un luchador de MMA y este tiene singular reacción [VIDEO]

El uso de la mascarilla es indispensable en tiempos de coronavirus, pero un pasajero del metro no hizo caso y el luchador de la MMA, Alain Ngalani, evitó que se siente a su costado de la manera menos pensada. El video se ha vuelto viral en las redes sociales.

A través de un video compartido en Instagram por el luchador de artes marciales mixtas se puede ver cómo le impide a un hombre, quien no usaba mascarilla, sentarse junto a él en un vagón de metro.

En las imágenes también se observa que el deportista camerunés se da cuenta de la presencia del pasajero que ingresa al metro, por lo que rápidamente impide que se siente a su lado, primero levantando su pierna derecha y luego la izquierda en la otra dirección, haciendo un ‘split’ con el que acaba ocupando todos los asientos a su lado. Todo ello, mientras lee tranquilamente un libro.

“Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo”, escribió el luchador de ONE Championship junto al video compartido en su cuenta de Instagram.

El video rápidamente ha sido compartido por sus seguidores, quienes aplaudieron su accionar frente a las recomendaciones del uso de la mascarilla para prevenir el contagio del coronavirus. “Realmente creo que nadie discutiría solo mirándote campeón”, menciona un internauta.

Uso de mascarilla

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la utilización de las mascarillas es muy importante para prevenir el contagio al igual que el lavado de manos. Asimismo, se debe emplear en lugares cerrados. También se recomienda mantener al menos a un metro de distancia de las demás personas y no tocar las superficies con las manos.