Una mujer utilizó su cuenta de TikTok para narrar la decepción que experimentó al descubrir que el pequeño cachorro que había criado durante los últimos meses, no era lo que parecía y que había sido estafada.

La joven protagonista de este viral se animó a contar en TikTok que cuando adoptó a este can, le aseguraron que era de raza bulldog francés; sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el pequeño perro iba adoptando una apariencia totalmente distinta. Finalmente la mujer descubrió que el inescrupuloso vendedor que le vendió a su mascota, la había engañado y esta llamativa escena se hizo viral en redes sociales.

La dueña del pequeño can contó en TikTok que ella y su familia habían estado muy emocionados por tener a un nuevo ‘miembro’ en la familia. Por lo que adquirieron a un perro y el vendedor les aseguró que estaban adquiriendo un bebé bulldog francés; sin embargo, el tiempo demostró que no era lo que parecía ser.

“Cuando lo adoptamos dijeron que era un bulldog francés”, se puede leer en el texto que acompaña este video viral de TikTok. En las imágenes la dueña del animal colocó un ‘antes y después’ del can, que resultó ser de una raza totalmente distinta a la que ella creía.

Como se puede ver en los comentarios dejados por la dueña del can en TikTok, pasaron los meses y el cachorro no crecía lo suficiente y no desarrollaba masa muscular, por lo que ella decidió llevarlo al veterinario y ver si tenía algún problema en su organismo. Grande fue su sorpresa al descubrir que el presunto bulldog francés resultó ser un perro criollo.

Fabiana Sánchez, nombre de la dueña del curioso can compartió este video en TikTok y las imágenes lograron alcanzar casi dos millones de reproducciones. Es importante mencionar que pese a todo el pequeño can es muy querido en su hogar, donde le han brindado todos los cuidados que requiere. Si deseas ver la increíble historia de este falso perro bulldog francés, echa un vistazo al video ubicado en la parte central de esta nota.