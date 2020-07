Mujer rescata a miles de perritos de ser comidos en Indonesia

View this post on Instagram

HIDUP SEBATANG KARA DENGAN 14 EKOR ANJING Gadog, Bogor. Hari ini kami mengirim bantuan pakan untuk kebutuhan kurang lebih selama 2 Minggu, berupa : 50 Kg Beras 40 Kg Dogfood / 2 sak Semula dari mereka adalah anjing liar yang datang ke tempat itu. Pemilik tempat membiarkan mereka tinggal. Karena khawatir hal buruk terjadi pada anjing-anjing itu. Dengan segala keterbatasan, dan banyak kekurangan, pemilik tempat memberi makan mereka seadanya. Tapi mereka tak pernah kekurangan kasih sayang di sana. Mereka semua sudah kami steril. Bantuan pakan masih sangat diperlukan untuk 14 ekor anjing milik pak Eko. Teman, bila hatimu tergerak dan peduli ingin turut membantu mereka. Bantuan dapat di salurkan melalui : BCA 5240008698 dr. Susana Somali. SPPK Paypal ACC : theodorafanita@gmail.com Terima kasih banyak 🙏 #PejatenShelterPeduli