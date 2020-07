Compartió una foto con su madre en Instagram y usuarios se sorprenden al pensar que son hermanas

En Instagram, una instructora de fitness se volvió viral al colgar una foto junto a su madre de 64 años, debido a que ambas tienen el mismo físico.

La mujer, identificada como Tiffiny Hall de 34 años, se mostró asombrada por la gran cantidad de comentarios que hubo en su foto.

Incluso, un conductor de televisión de Australia compartió la imagen y destacó el parecido que tenían ambas, a pesar de la diferencia de edad que tienen.

La mujer de 64 años, Jeannette Hall, fue entrenadora y profesora de taekwondo, y su hija ha seguido ese legado, porque ahora ella también enseña.

“Ella me instruyó en taekwondo, me llevó al Cinturón Negro, y no solo al Cinturón Negro, sino a mi sexto Cinturón Negro Dan. Este es uno de los más altos rangos de artes marciales en el mundo”, manifestó Tiffiny.

No obstante, Jeannette aún sigue haciendo ejercicio todos los días. “Es lo primero que hago cada vez que me levanto y nunca me pierdo una sesión. A veces cocino de forma muy sencilla, a propósito, porque me gusta comer sano y me encanta comprar alimentos frescos todos los días”, expresó en una entrevista que le realizaron para la revista Who.

Gato hace gracioso movimiento en plena videollamada de su dueño y hace reír a todos sus colegas [VIDEO]

Lo que debía ser una reunión de trabajo entre parlamentarios, se convirtió en un divertido video viral de Facebook que ha desatado miles de risas entre los internautas. Se trata de la graciosa ‘intervención’ de un gato en plena videollamada que su dueño tenía a través de la plataforma Zoom. El felino comenzó a mover su cola frente a la cámara, llamando la atención de todos los participantes.

John Nicolson es miembro del Comité de Cultura, Medios y Deportes del parlamento británico y se encontraba en plena reunión con sus colegas, discutiendo sobre el papel de los medios en medio de la pandemia del coronavirus, según reportó Herald Scotland.

Todo transcurría con normalidad, hasta que el parlamentario tuvo la atención de todos, pero no precisamente por sus palabras. Su travieso gato, llamado ‘Rocco’, comenzó a ‘desfilar’ su cola frente a la cámara, haciendo que todos aprecien su movimiento.

El felino opacó a su dueño en su momento de tomar la palabra y generó las risas de todos los participantes de la reunión. “Rocco, baja la cola”, decía el político, mientras sus colegas no podían parar de reír.

“Me disculpo por la cola de mi gato”, señaló el miembro del parlamento, hacia sus compañeros. Este momento no tardó en volverse viral en varias redes sociales, llegando a países como Estados Unidos, España y México. Además, diferentes portales de noticias hablaron sobre lo sucedido en plena sesión virtual.

El clip que dura apenas 27 segundos cuenta con más de 100.000 reproducciones en Facebook, además de haber sido difundido en varias redes sociales. El travieso felino ha logrado desatar las risas de miles de internautas, quienes no pudieron imaginar el tenso momento que vivió este parlamentario con la travesura de su mascota.