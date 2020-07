Elefante se reúne con hombre que lo cuidó más de una década y lo recibe con efusiva reacción [VIDEO]

Un zoólogo de Australia y un enorme elefante al que cuidó desde pequeño protagonizaron una emotiva escena que ha conmovido a más de uno en las redes. Las imágenes fueron difundidas en TikTok y YouTube. Se trata del singular reencuentro que tuvieron ambos al volver a verse después de dos meses.

El protagonista del clip viral es Steve Edmunds, quien trabaja en el zoológico de Perth, Australia Occidental. El hombre contó que se fue de vacaciones durante dos meses, sin imaginar que, al volver, uno de los elefantes que cuidó desde muy pequeño lo recibiría con un efusivo comportamiento. Tanto así, que terminó conmoviéndolo hasta las lágrimas.

El video, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y YouTube, muestra el momento exacto en que elefante se acerca rápidamente al hombre moviendo su trompa, luego de que este lo llamara mientras caminaba hacia su recinto.

Como se ve en las imágenes, el animal empieza a barritar mientras el zoólogo lo acaricia y le dice algunas palabras. “¿Cómo has estado?, ¿te he extrañado mucho?, ¿te has portado bien?”, le dice el hombre. El paquidermo solo atina a quedarse quieto y a dejarse acariciar.

Mira el video viral:

Según se lee en la descripción del clip de TikTok, Steve ha cuidado al elefante durante más de una década, pues ha estado en el zoológico desde 1992, por lo que no sorprende el vínculo tan especial que se ha creado entre ambos. “Sin duda, tienen una verdadera amistad”, escribió uno de los internautas, luego de ver el video viral.