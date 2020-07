Mujer que se negó a usar mascarilla en Starbucks exige la mitad de los $105.000 que donaron a trabajador

El pasado 22 de junio una mujer identificada como Amber Lynn Gilles publicó en su cuenta de Facebook la foto de un joven trabajador de Starbucks de San Diego, Estados Unidos, quien se negó a atenderla debido a que no usaba mascarilla. Sin embargo, la queja no le funcionó a la irresponsable dama, pues le cayó una ola de críticas por su mal accionar.

En tanto, Lennin Gutiérrez trabajador de la conocida cafetería recibió los aplausos de los cibernautas y como premio le otorgaron cerca de 105.000 dólares recaudados mediante una campaña realizada en GoFoundMe.

Al saber del reconocimiento y la “generosa propina” al empleado de la cafetería, Lynn Giles tuvo la insólita y disparatada pretensión de presentar una demanda para que se le entregue la mitad del dinero recaudado por la multitud de usuarios específicamente en beneficio de Gutiérrez.

Lennin Gutiérrez es un trabajador de Starbucks que se negó atender a la clienta por no usar mascarilla. (Foto: KGTV)

Según señaló el canal KGTV, Giles alegó que se le debe entregar la mitad del dinero recaudado porque padece de problemas de salud que le impiden que lleve mascarillas. “Lo que sufrí fue discriminación. A todos les parece bien y están impulsando y recompensando ese comportamiento”, dijo Giles en redes sociales en alusión a la decisión de Gutiérrez de no servirle al no usar la máscara de protección contra la COVID-19.

No obstante, la mujer no ha demostrado que padezca de alguna enfermedad o condición especial que le impida usar tapabocas. Los argumentos que ha hecho al respecto parecen más bien un alegato desesperado y mal fabricado para tratar de que se le entregue un dinero que no le corresponde.

Lynn Giles tuvo la insólita pretensión de presentar una demanda para que se le entregue la mitad del dinero recaudado. (Foto: KGTV)

Ante las críticas a su pretensión, Giles mostró documentos de un examen pélvico que se le hizo en 2015 en el que se dice que ella tendría “un probable fibroma… creciendo en la pared anterior del útero con un tamaño de 2.9 centímetros… y un quiste en el ovario izquierdo de 2.5 centímetros”. Luego, mostró una carta de un quiropráctico en la que indica que tiene “una condición respiratoria que le impide usar máscaras o cualquier tipo de cobertura facial”.

Lo curioso del caso es que los quiroprácticos atienden cuestiones musculoesqueléticas no respiratorias, y en realidad, no son médicos o especialistas en medicina. La relación entre ese posible diagnóstico de 2015 y lo dicho por el quiropráctico es un misterio, ya que cuando KGTV lo contactó se negó a discutir el caso de la mujer.