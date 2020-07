Un perro chihuahua de tres años ha hecho reír a miles de usuarios en YouTube, Facebook y otras redes, luego de que se difundiera un video de la curiosa conducta que tuvo cuando vio que su dueña intentaba darle un beso a su enamorado.

Steffi Ledbetter, una cantante estadounidense de 26 años, fue quien registró el curioso episodio en su departamento de Orlando, Florida. Después de que su novio fuera a visitarla, la joven notó un comportamiento extraño de su mascota hacia su pareja, por lo que decidió grabar una supuesta escena de amor con él para ver lo que hacía el can.

En el video, que ya tiene cientos de reproducciones en YouTube, se observa el gracioso momento en que el chihuahua empieza a gruñirle a su propietaria luego de verla acercándose a su pareja mientras ella le pregunta si puede darle besos.

“Le puedo dar besos a Anthony, es mi novio”, le pregunta la mujer al cachorro, mientras este le gruñe y empieza a ladrar acostado sobre las piernas del joven. En la grabación, se ve cómo el can le ladra y trata de ahuyentarla para que se aleje de su pareja.

Mira el video viral:

“Hice que mi perro jugara un rato con mi novio Anthony y, al parecer, terminó encariñándose demasiado con él. Tanto así, que se puso celoso y no permitía que me acercara a él”, escribió la autora del clip en la descripción de las imágenes, que no han tardado en hacerse tendencia en YouTube y otras redes.