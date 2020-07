La tierna reacción de un perro al reencontrarse con su dueña tras 2 años perdido [VIDEO]

Facebook es una plataforma que ha dado a conocer innumerables historias de todo tipo y también gracias a ella amigos y familiares han podido volverse a ver luego de años. En esta ocasión, un video compartido en la red social se hizo viral porque se trató de un emotivo reencuentro entre un perro y su dueña.

La señora, de nombre Linda Harmon, extravió a su mascota hace dos años, pero nunca perdió la esperanza de hallarla. Y así fue. La mujer encontró a Twinxx, un tierno labrado de color café oscuro, y grabaron este tierno reencuentro, el cual cautivó a miles de usuarios en las redes sociales.

PUEDES VER Perro ciego vuelve a ver al hombre que lo rescató y reencuentro conmovió a miles [VIDEO]

Según cuenta la misma Linda, su perrito era todo un ‘ninja’ y era considerado un ‘maestro del escape’, ya que sabía cavar túneles para así salir por abajo de la cerca, pese a que se hacía algunos daños en la piel. No era la primera vez que Twinxx salía sin pedir permiso de su casa, pero la señora nunca pensó que se perdería por dos años.

La mujer también relató que el perrito se hizo una gran cicatriz en la parte posterior de la cabeza y tuvo que proteger la cerca de su hogar para evitar que se escapara. Sin embargo, igual desapareció, pero ella emprendió una búsqueda sin cesar por todos los lugares aledaños y también utilizó las redes sociales; así como a locales de animales.

Pasaron meses y Linda cada vez veía menos posible encontrar a su ‘mejor amigo’, pero recibió un mensaje de texto que la hizo saltar de alegría. Una mujer la contactó luego de haber visto su historia en Facebook y le dijo que había encontrado a un can perdido en la calle, pero que este había sido golpeado y había fallecido.

“Siento mucho enviarte esto, pero encontré a Twixx. Lo golpearon al costado del camino y aquí está su foto”, le escribieron a la mujer de The Dodo, un medio estadounidense que cuenta historias de animales y sus derechos. Asimismo, le enviaron una foto donde se veía la cicatriz que se había hecho antes de su escapatoria.

Linda había perdido complemente la fe de reencontrarse con su mascota hasta que a inicios de este mes recibió otra llamada de un refugio de animales, en el que le dijeron que habían hallado a un animal con un microchip, el cual pertenecía a su perrito.

Ella estaba preocupaba porque su can no la reconociera, pero este al sentirla se desesperó por lamerla y ‘abrazarla’, totalmente emocionado. La mujer no pudo evitar soltar algunas lágrimas y también acarició a Twixx. Al final, los dos retornaron a su casa tras el enternecedor reencuentro.