Los perros se han convertido últimamente en los grandes protagonistas de la mayoría de videos que abundan en las redes sociales. Por lo general, los clips muestran a estos animales haciendo travesuras o incluso gala de las técnicas enseñadas por sus amos. En esta oportunidad, te mostraremos un viral de Facebook y TikTok, en el cual un can tiene una inesperada reacción al escuchar que sería comida de su dueña.

El video de Facebook causó mucha gracia entre los usuarios de las redes sociales, quienes aseveraron que los perros entienden las palabras de los humanos. Esto se evidenció en el viral, puesto que el can volteó su cabeza y puso un rostro de sorprendido. Si bien el clip fue grabado en un principio en TikTok, llegó a trascender en diferentes plataformas digitales.

La usuaria de TikTok @djausbick grabó a su perro de raza pitbull mientras expresaba que, debido a la pandemia de la COVID-19, se han quedado sin dinero ni alimentos. “Ya no sé qué vamos a hacer en esta cuarentena, ya no tenemos comida, no tenemos dinero para comprar...”, se puede escuchar a la joven decir en un principio.

Mientras ella hablaba, su mascota se mantenía sentada con la lengua afuera, en un estado de reposo absoluto, cuando escuchó lo siguiente: “Yo creo que... tenemos que comernos al perro”. En ese momento, el animal volteó la cabeza y mostró un rostro asustado, lo que causó gracia en los usuarios de Facebook.

“¿Todavía tienen dudas de que los perros no nos entienden?”, se puede leer en el encabezado de la publicación de Facebook. Esto causó revuelo en las redes sociales, llegando a tener más de 12.000 interacciones y compartidas, donde los usuarios pusieron todo tipo de comentarios debido a la reacción del perro.

“Entienden perfectamente, son muy inteligentes, los amo a mis perros”. “Entienden todo, son súper inteligentes... son tan lindos, no entiendo cómo hay gente que los lastima sin piedad ellos. Solo saben dar amor”. “Ellos sí que nos entienden, son un amor de animalitos”, son algunos comentarios que se pueden leer en el video viral de Facebook.