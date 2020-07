El confinamiento por la pandemia de la COVID-19 hizo que los youtubers tengan que ingeniárselas para sacar contenido y mantenerse activos en las redes sociales. Sin embargo, a veces no se mide las consecuencias o se hace retos que pueden generas críticas entre los seguidores. Este fue el caso de Nela Zisser, una influencer neozelandesa.

Esta youtuber sacó a la luz un video que se hizo viral en las redes sociales, en el que hizo un polémico reto que consistía en comer en el menor tiempo posible dos jarros llenos de Nutella, el famoso producto de crema de chocolate y avellana. Miles de usuarios tuvieron negativos al respecto debido a que la joven consumió una enorme cantidad de azúcar.

Cada frasco de esta marca, la cual es aclamada por los más jóvenes, contiene 5.000 calorías y pesa 2 kilogramos cada una. Nela Zisser logró pasar el reto en 13 minutos y 15 segundos, y terminó exhausta; además, se ayudó de dos bebidas de origen oriental para poder acabar con toda la comida.

Esta publicación no tuvo el impacto que ella esperaba debido a que como influencer, los cibernautas exigieron retirar el video porque no es recomendable inducir a que más personas; sobre todo chicos intenten este tipo de retos porque son dañinos para la salud. No obstante, otro pequeño sector que si se divirtió con las imágenes y la apoyaron.

Cabe mencionar que la neozelandesa ha subido en otra ocasión este tipo de publicaciones y el medio británico The Sun recordó un antiguo video donde esta joven se ingería otro tarro de Nutella en solamente 4 minutos. En su contenido en Youtube se puede ver que tiene otros retos de toda clase de comidas dulces, saladas y chatarra.

Mira el video completo