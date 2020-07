Vía Facebook. Un grupo de rescate en Irlanda ha compartido unas imágenes que dejaron a miles de personas conmovidas, pues se trata del terrible abandono que sufrieron tres perros bebés. Los cachorros fueron hallados dentro de una bolsa de plástico que colgaba de una delgada reja al borde de un río. La escena afectó a muchos por la crueldad con la que fueron olvidadas las crías.

Todo ocurrió el último miércoles, cuando el equipo de Smythis Veterinary Services recibió un inquietante llamado, respecto al abandono de tres perritos que estaban amarrados dentro de una bolsa, sin aire.

El personal no tardó en acudir a la escena y halló a los animales envueltos en una bolsa blanca que estaba enganchada a un alambre a punto de caer al río. Según señaló la institución en su cuenta de Facebook, todo parecía indicar que alguien había actuado con maldad al lanzar la bolsa hasta el río; sin embargo, esta quedó enganchada en la reja oxidada.

Por suerte pudieron llegar a tiempo, pues cuando abrieron la bolsa, se dieron con la sorpresa que en su interior habían tres perros bebés de raza collie. Los canes tenían aproximadamente diez días de nacidos, según contaron los veterinarios al momento de publicar las estremecedoras fotografías.

Rescatan a tres cachorros que fueron abandonados en bolsa de plástico colgada al borde de un río [FOTOS]

Una vez que lograron rescatarlos y llevarlos a la veterinaria, fueron tratados de hipotermia e hipoglicemia, además de recibir alimento para recuperar energías por el tiempo que estuvieron desamparados.

“Esta es una tragedia, en épocas en donde hay tantas protectoras de animales y lugares que están dispuestos a cuidar a estos animales. Su sufrimiento podría haber sido evitado”, escribió Alexander Smyth, director de la veterinaria que rescató a los cachorritos, a través de Facebook.

Sin embargo, ellos no contaban con un refugio de gran tamaño para poder albergar a tantos animales. Es por ello que decidieron pedir la colaboración de la Irish Society for Prevention of Cruelty to Animals (ISPCA), donde los pequeños perros serán cuidados y alimentados.

La crueldad y el abuso de cualquier animal es inaceptable en cualquier circunstancia y así lo demostraron los internautas que conocieron esta historia, pues dejaron ver lo reprochable de estos actos. Por otro lado, señalaron estar aliviados al ver que estos bebés pudieron ser salvados de una muerte segura, gracias al trabajo y la nobleza de los rescatistas.