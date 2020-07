A través de las redes sociales se han popularizado diversos ‘troleos’ a personas que muestran sus emprendimientos, logros obtenidos o sus trabajos. Ninguna persona se salva, desde desconocidos hasta los famosos e influencers. En esta oportunidad te mostraremos la historia de una joven, quien puso en su cuenta de Twitter que había adquirido un costoso carro, sin imaginar que sería ‘troleada’ por miles de usuarios.

La joven de nombre Lizbeth Mendoza (@LizMendoza0) publicó en sus redes sociales que había obtenido un carro de marca Kia a sus cortos 18 años. En cuestión de minutos, su historia se volvió viral en Twitter, llegando a alcanzar más de 1.300 ‘Retweets’ y 14.300 ‘Me Gustas'.

Lo más llamativo de la publicación era que la joven Lizbeth destacaba que había logrado comprar el lujoso auto sin la ayuda de sus padres. En una de las fotografías se le puede ver posando junto al vehículo recién adquirido, mientras que en la otra aparece sacando el velo que lo cubre. “Yo también quiero presumir que me compré solita mi carro a los 18 años sin ayuda de mis papás”, se puede leer en Twitter.

Como toda publicación viral en las redes sociales, no faltaron los famosos trolls. Los usuarios se burlaron del logro obtenido por la joven e incluso bromearon con que ellos, a sus 18 años, solo compraban comida para sus familias, apenas les alcanzaba el dinero para pagar el pasaje a la universidad, entre otros comentarios graciosos.

“A esa edad trabajaba en una parisina y apenas me alcanzaba para el pasaje para la universidad”. “Financiado, ahora a pagarlo por cuatro años”. “Tengo 25 años y me acabo de comprar unos piqueos con los pesos que encontré en mi pantalón”. “Tengo 26 y me acabo de comprar una cajetilla de cigarros”, son algunos comentarios que se pueden leer.

Ante tantos comentarios burlones, la joven del auto salió al frente para defender su postura. “¿Por qué se arden si es mi Twitter? Y si lo quiero poner, lo pongo. Dejen de perder el tiempo con sus comentarios de envidia ja, ja, ja, yo estoy feliz por mí”, expresó en sus redes sociales.