Perrita ciega y sorda espera a su dueño en la puerta de su casa para que juegue con ella [VIDEO]

Un reciente video viral de Facebook ha logrado conmover a miles de usuarios en las redes sociales. Se trata de una tierna perrita que perdió la visión y el oído hace mucho tiempo y que ahora espera paciente todos los días a su dueño para que juegue con ella. La conmovedora escena se ha vuelto tendencia en varias partes del mundo.

La protagonista de este viral, que ya cuenta con más de 250.000 reproducciones, ha emocionado a todos con su entusiasmo al ver que su amo llega a casa. Ella no puede verlo ni tampoco escuchar su voz, pero esto no es obstáculo para estar pendiente de su llegada y llenarlo de cariño.

Una vecina de la zona logró captar el momento en el que la pequeña perra olfatea de un lado a otro, tratando de ubicar en dónde está su dueño. Cuando se da cuenta que él ha llegado, ella se emociona y comienza a dar saltos por todos lados, tal como se aprecia en el video viral de Facebook.

Una vez que logra acercarse a él, la perrita corre hasta su encuentro para que la acaricie. La perra de nombre Opal, es la ‘alegría’ de la casa, según contaron sus dueños en las redes sociales, después de ver que su mascota se había vuelto viral.

Miles de internautas en Facebook han quedado sumamente emocionados con el comportamiento del can, pues, pese a no contar con el sentido de la vista y el oído, esto no es impedimento para seguir con su vida habitual.

La actitud de esta perrita y la emoción que expresa al saber que su dueño por fin ha llegado, ha logrado tocar el corazón de miles en las redes sociales, sobre todo de quienes se consideran amantes de los animales.