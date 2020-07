“No soy tu amiga”: niña ‘rompe’ el corazón de su hermana con inusual respuesta [VIDEO]

Un gracioso viral de TikTok ha hecho reír a miles de internautas en las redes sociales, pues las imágenes muestran cómo una pequeña niña deja sin palabras a su hermana mayor, quien quiso grabar un video junto a ella. El clip se ha vuelto tendencia en varias partes del mundo.

Tal como se ve en el video viral de TikTok, la joven, oriunda de México, llamó a su hermanita para hacer un peculiar reto. “Dicen que si hacemos el mismo gesto, somos mejores amigas”, le dijo, sin imaginar que la niña le lanzaría un duro comentario en pleno video.

“Yo no soy tu amiga, ¿ok?”, resaltó la pequeña, dejando totalmente sorprendida y envuelta en confusión a su hermana mayor. Este peculiar hecho ha desatado miles de risas en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia alrededor de Estados Unidos y España, entre otros países.

Muchos han aprovechado el tiempo en casa para volverse unos ‘expertos’ en el uso de las redes sociales. Para esto, TikTok trae cientos de alternativas. Desde recetas, retos, bailes o recreación de curiosas escenas, son de lo más visto en esta plataforma. Sin embargo, la joven protagonista de este viral tuvo un fallido intento al querer grabar este ‘desafío’ de amistad con su hermanita.

La niña dejó en claro que ellas solo eran hermanas, mas no amigas. Este nuevo ‘challenge’ de TikTok consistía en contar hasta tres y una vez finalizado, cada una debía hacer un gesto ante la cámara. Si ambas coinciden en la ‘mueca’, esto significaría que son ‘mejores amigas’, pero la joven no pudo ni empezar a contar, pues la respuesta de su hermana no le permitió continuar con el video.

Este clip ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y se ha convertido en uno de los más populares en TikTok. Además, miles de internautas no han parado de reír con la ocurrente respuesta de la niña.