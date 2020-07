Mujer finge llamar a una perrera para llevar a su mascota ‘malcriada’ y esta tiene conmovedora reacción [VIDEO]

Miles de internautas han quedado cautivados al ver un reciente video viral compartido en TikTok, pues las imágenes muestran cómo una perra reacciona ante el ‘llamado de atención de su dueña’. Ella fingió llamar a una perrera para que recojan a su mascota y el comportamiento del can enterneció a todos en las redes sociales.

Tal como se observa en el viral compartido por la usuaria de TikTok, ella se acerca hasta donde su perra estaba descansando, después de haber hecho varias travesuras en casa, y habla en voz alta con la supuesta perrera.

“¿Hablo con la perrera? En estos momentos vamos a proceder a enviarla para allá porque se porta muy mal”, dice la mujer, mientras su mascota la mira sumamente ‘triste’ por su posible desenlace.

Según comentó la autora del clip en su cuenta de TikTok, su querida ‘amiga’ suele comportarse muy mal en casa y este fue el único método que halló para lograr que se calme. Tras haber compartido el material en sus redes sociales, los internautas no esperaron para reaccionar ante el accionar de la tierna perra.

Miles quedaron impactados, pues el can parece haber entendido perfectamente lo que su dueña estaba diciendo y expresó su ‘arrepentimiento’ por haberse portado mal. Su mirada conmovió a todos los que vieron el video.

La escena, que ya cuenta con más de 51.000 reproducciones en TikTok, no tardó en llenarse de los más sentidos comentarios para el can. Hubo quienes se divirtieron con su expresión; sin embargo, otros señalaron que esto puede causar una gran tristeza en los animales, pues deshacerse de ellos no es el mejor ‘castigo’ ante sus travesuras.

“Ellos entienden todo y se dan cuenta, pobre perrita, seguro pensó que su dueña ya no la quería”, dijo una conmovida usuaria sobre el escarmiento que quiso darle la mujer a su perrita ‘malcriada’.