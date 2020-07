Creyó haber comprado un perro de raza beagle, pero cuando creció se dio cuenta que la estafaron [VIDEO]

Miles de usuarios no han podido aguantar la risa al ver el nuevo viral de TikTok, donde una joven reveló que en verdad su perro no era un beagle puro, sino que la habían estafado. Esta clase de videos se han hecho populares en las redes sociales, donde les hacen creer a las personas que han adoptado un cachorro de raza y con el tiempo se dan con la sorpresa que no era cierto.

En esta oportunidad, a la joven María Carolina Morón (@monrocaro) le hicieron creer que había adoptado un beagle, los famosos perros tricolores que provienen de Inglaterra; sin embargo, quedó más que sorprendida al ver cómo creció en verdad. El video de TikTok se volvió viral en cuestión de minutos, teniendo más de 114.000 ‘likes’ en esta red social.

Tal como se puede ver en el video viral de TikTok, la joven colgó las primeras fotografías del perro: “Cuando llegó nos dijeron que era beagle”. De acuerdo a estas, más de uno pensaría que sí se trata de un cachorro de esta raza, pues tenía los mismos colores característicos de los beagles tanto en el cuerpo como en la cara.

Sin embargo, conforme pasaron los meses, se dio cuenta que había sido estafada, pues el perro creció de una manera completamente diferente. En el transcurso del viral de TikTok hay algunas imágenes de cómo debería haber sido la mascota, mientras que al final se puede ver el resultado. ¿Cómo terminó? Sigue leyendo para que te enteres de todo.

Como se puede apreciar en el video viral, terminó siendo un perro completamente diferente a lo esperado, no solo por su anatomía porque era grande, sino también por las facciones. Esto causó muchas risas entre los usuarios de las redes sociales, quienes compartieron el material de TikTok en diferentes plataformas.

Es preciso mencionar que esta no es la primera familia que es estafada al creer que adoptaron un perro de raza. Por ejemplo, pasó con un joven que pensó que su mascota era un doberman; sin embargo, terminó creciendo de una manera completamente diferente.