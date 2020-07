Perro abandonado se subió a un coche de policías y comenzó a llorar para que no lo boten de nuevo [VIDEO]

CÃOZINHO ABANDONADO INVADE VIATURA DA PMRv E É ADOTADO POR POLICIAL MILITAR RODOVIÁRIO (foto nos comentários) Na tarde de ontem (21), policiais militares rodoviários faziam uma operação de fiscalização de velocidade na rodovia SC-135, no município de Rio das Antas, quando foram surpreendidos por um cachorrinho que pulou dentro da viatura. Ele chorava muito e aparentava ter sido abandonado às margens da rodovia. Os dois policiais, soldados Borges e Mateus, tentaram tirá-lo de dentro da viatura, mas ele chorava desesperado, como se fosse ser abandonado de novo. O vídeo mostra o choro do animal e a angústia querer permanecer dentro do veículo. Os policiais militares rodoviários, comovidos com a situação, levaram o cachorrinho ao posto policial e lá o cabo Maurício, comovido com a situação, decidiu adotá-lo, o que fez a felicidade de seus filhos.