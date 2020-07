“El mejor compañero de vida”. Este fue el comentario que hicieron varios usuarios de YouTube luego de ver a un astuto perro que ha conmovido a miles de internautas en las redes. Se trata de Beasley, un cachorro que ha entablado un vínculo muy especial con la hija de su dueña, desde que la pequeña estaba en sus primeros días de nacida.

A través de un video que se ha hecho viral en YouTube y otras redes, la propietaria del can compartió diversos momentos en los que demuestra la profunda relación que guarda su mascota con su primogénita.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en YouTube, se observa al cachorro ayudando a su dueña a cambiar los pañales de su bebé, cuando aún tenía pocos días de nacida. Pero eso no es todo, en otra parte del video, se ve cómo obedece los favores que le pide ella mientras está ocupada con la menor.

Ahora que la pequeña ha crecido y ya puede caminar, el can se ha convertido en su mejor amigo y la acompaña a todos lados. No solo juega con la menor, sino que la cuida todo el tiempo e, incluso, se baña y duerme con ella. Una admirable relación de amor que ha conmovido a los propios familiares de la pequeña y a varios usuarios de YouTube, quienes no tardaron en comentar las imágenes.

Mira el video viral:

“Sin duda los animales son maravillosos. Este perrito es muy inteligente y ama a las personas que le dan cariño. Esta es la demostración de amor más verdadera que existe. Realmente admirable”, comentó una internauta luego de ver el video viral.