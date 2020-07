Miles de personas en las redes sociales han quedado enternecidas tras conocer a un curioso gato de China, el cual se convirtió en una sensación viral debido a que su rostro parece estar siempre triste. Esta llamativa apariencia la proporcionan las dos manchas que rodean sus ojos, las cuales tienen forma de cejas fruncidas.

El minino fue encontrado en una calle de Shanghai por una joven identificada como Xin, quien no dudó en grabarlo en video y compartir las imágenes en redes sociales, las cuales alcanzaron un éxito inusitado. Desde entonces, la mujer no ha dejado de visitar al gato.

Aunque el felino aparentemente no tiene dueño, la joven comenta que no puede llevárselo con ella, puesto que ya posee un gato en su casa. Esto no la ha detenido de darle comida y agua al minino, como se aprecia en un video. Xin aseguró a sus seguidores que acude continuamente a revisar el bienestar del animal.

El video fue compartido en la red social china Douyin a fines de junio. Desde ese momento, no ha dejado de sumar vistas y de ser compartido en otras plataformas, donde muchos han quedado conmovidos y algunos incluso se divierten con la singular expresión del felino.

“¿Qué te pasó?, ¿por qué luces tan triste?”, comentó un internauta citado por el diario Daily Mail. “El gato es un emoji de la vida real”, escribió otro.

Una semana después de su publicación, el video viral ya acumulaba 2 millones de reproducciones en Douyin. Los usuarios de esta y de varias otras redes sociales en todo el mundo quedaron rendidos ante el curioso aspecto del minino.