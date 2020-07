Un reciente video viral compartido en TikTok ha hecho reír a miles de usuarios en diversas redes sociales, pues muestra la furiosa reacción de un perro que se pone ‘celoso’ al ver a su dueña en un cariñoso momento con su novio.

Las imágenes se han vuelto tendencia en países como México, España y Estados Unidos, donde los internautas no han dejado de reproducir el video. Además, el curioso comportamiento del can dejó sorprendidos a miles en las redes sociales.

No cabe duda de que el amor y fidelidad que pueden demostrar los perros es infinito; sin embargo, el protagonista de este peculiar video llevó su cariño por su dueña hacia otro nivel, pues no soporta que ella le demuestre afecto a otra persona que no sea él.

Tal como se muestra en el viral de TikTok, la joven está en el sofá de su casa junto a su novio, viendo una película. A su lado está su querida mascota, que apenas ve que la chica se acerca para besar a su enamorado lanza una fuerte ‘queja’ para que el beso no suceda.

Mira el video viral de TikTok:

Sin embargo, la joven pareja decide volver a intentarlo y el can dejó sin palabras a su dueña, pues le dio un ligero ‘jalón de cabello’ al ver que no le hacía caso. La muchacha quedó sorprendida con su reacción, pero finalmente consiguió darle un beso a su novio e inmediatamente hacerlo con su cachorro. Solo así pudo quedarse tranquilo.

Según contó la joven en su cuenta de TikTok, nunca puede estar a solas con su pareja, pues su cachorro suele estar pegada a ella todo el tiempo y este comportamiento se ha vuelto bastante habitual en él.

El clip compartido por la usuaria de TikTok @chiarapea4 ha conseguido más de 3 millones de reproducciones, además de ser compartido en diferentes redes sociales, como Facebook, donde miles de cibernautas han mostrado su asombro con la acción de este can.