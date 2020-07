A través de Facebook se compartió un video viral que ha logrado conmover a miles en las redes sociales, pues las imágenes muestran el preciso momento en que un perro de raza golden retriever le da afecto a una camada de gatitos de quedaron huérfanos. La escena tocó el corazón de los internautas en varias partes del mundo.

Quienes pensaban que perros y gatos no podían vivir juntos podrían haberse equivocado, pues estas imágenes revelan lo contrario. El amoroso can parece estar sumamente emocionado de recibir a nuevos integrantes en la familia, ya que no duda en darles mimos a todas las crías.

El hecho ocurrió en Colorado, Estados Unidos, donde ‘Poppie’ vio que sus dueños habían llegado a casa con unos gatitos que adoptaron tras saber que quedaron huérfanos. Al ver a los gatos bebés, el can no pudo resistirse y los llenó de mimos y consuelos.

Tal como se aprecia en el video viral de Facebook, los felinos están recostados en el suelo, hasta que ‘Poppie’ llega hacia ellos e incluso limpia a una de las gatitas, tal como lo haría su madre. Frota su nariz sobre cada uno de los mininos en muestra de su afecto y sus dueños no dejaron que este momento pase desapercibido.

Mira aquí el video viral de Facebook:

Toda la escena quedó registrada en un emotivo video que se hizo viral en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde los internautas no esperaron para dejar adorables comentarios para este cariñoso can. Además, el material audiovisual cuenta con más de 27.000 reproducciones.

“El amor que tienen para dar los perritos es indescriptible”. “Cuánta ternura en una sola imagen”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Facebook sobre este conmovedor video viral que ya es tendencia en países como México, España y Estados Unidos.