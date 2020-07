¿Logras encontrar a Batman escondido entre los gatos? El reto visual que casi nadie puede superar [FOTOS]

A través de Facebook se ha publicado un reto visual que se ha vuelto viral y ha logrado poner en aprietos a miles de usuarios en esta y otras redes sociales. Este reciente desafío consiste en ver detenidamente una imagen y encontrar a la figura de Batman escondida entre una gran cantidad de gatos.

A pesar de que esto parezca algo completamente sencillo de hacer, la mayoría de internautas que han intentado superarlo no lo han conseguido. Por ello ha sido catalogado como uno de los challenges más complicado.

Durante la cuarentena a causa del nuevo coronavirus, los retos visuales y los retos matemáticos se han hecho sumamente populares en las redes sociales, pues las personas pasan mucho más tiempo en casa usando sus computadoras o smartphones y así buscar una forma de entretenerse.

Este particular desafío logró volverse viral en Facebook por tener de protagonista a Batman, uno de los superhéroes más conocidos en el mundo de los cómics y las películas. En la figura se logra observar a decenas de gatos de color blanco y en un pequeño espacio al ‘Caballero de la noche’ en una versión caricaturizada.

Si aún no has podido encontrar a Batman, no te preocupes ya que acá te vamos a dar la respuesta. El personaje se encuentra ubicado en la quinta fila empezando desde la parte inferior, muy cerca a una de las esquinas de la derecha.

Si aún así no ha podido superar este reto visual de Facebook, en la tercera imagen de nuestra galería lo hemos encerrado con un pequeño círculo. Solo desliza las imágenes hacia el lado izquierdo.