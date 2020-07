Hombre abandona a su perro por “no aprender a ser bueno” y genera indignación en las redes [FOTOS]

A través de Facebook se ha vuelto viral la historia de un perro anciano que fue abandonado por su dueño en mitad de la calle, junto a una nota escrita a mano que decía que lo dejaba ahí “por no aprender a ser bueno”. Este hecho se hizo tendencia en diversas redes sociales y ha indignado a miles usuarios.

Diariamente se puede ver en Facebook, y otras plataformas de Internet, miles de historias que tienen como protagonistas a animales en toda clase de situaciones. Algunas de estas se caracterizan por ser sorprendentes, divertidas y otras sumamente tristes, como en esta ocasión.

Un hombre decidió dejar a su perro, un labrador negro de más de 10 años, atado a una reja en el mismo lugar donde lo vio por primera vez, afuera de una residencia en Swale, Kent, Inglaterra. Junto al can dejó una nota en la que detallaba el motivo por el cual lo abandonó en el lugar. Posteriormente, las fotos del hecho se difundieron en las redes.

La historia se dio a conocer en una publicación realizada en Facebook por la página Swale Borough Council Stray Dog Service, la cual comparte casos de perro abandonados o perdidos en aquella zona. En el post detallaron que el can fue hallado solo y con una cadena atada a una reja.

En una de estas fotografías se puede ver el mensaje que dejó su dueño: “Hola, ¿por favor pueden llevarme? Mi dueño me ha abandonado después de 10 años porque no he aprendido a ser bueno, así que he regresado aquí donde me encontró. Gracias por cuidarme y disculpen por lo inconvenientes”.

Sin embargo, en la última actualización de la publicación que se hizo viral en Facebook, añadieron que se pusieron en contacto con los dueños y con gente cerca a ellos, quienes se ofrecieron a cuidar al perro en la última etapa de su vida.