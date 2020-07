El coronavirus ha hecho que el mundo se sumerja en una profunda crisis, donde uno de los países más afectados ha sido Estados Unidos con 3.291.340 afectados y 136.649 personas fallecidas. La cuarentena hizo que los ciudadanos estén más activos en las redes sociales, siendo TikTok la más beneficiada.

En esta ocasión, un video viral publicado en dicha plataforma ha robado los corazones de miles de cibernautas, pues una pareja decidió contar su historia de amor en unos cuantos segundos y para ello utilizó zapatos. Estas tiernas y especiales imágenes se han vuelto famosas entre los usuarios en las redes.

Mira el video de TikTok

El video de TikTok se divide en seis etapas. En la primera se ve a ambos conversando cuando recién se conocen: “Todo comenzó en el gimnasio”, se lee. El joven le pide su número de celular a la chica y esta acepta. Luego, el chico le pide matrimonio: “Un año después me comprometí”, cuenta la dra. Nicole.

“Un año después nos casamos”, agrega la mujer, quien aparece con el vestido de su boda y su pareja con el respectivo terno. En la siguiente escena, la médica cuenta que estuvo “4 años en la escuela de Medicina y otros cuatro en residencia”. Al año siguiente de haber terminado sus estudios, se convirtió en madre. “El bebé vino en el primer año de residencia”.

Finalmente, la doctora Nicole da a luz a una niña y en TikTok muestran a su familia. “La niña vino en el último año de residencia”. Así el video viral llega su fin con la profesional de la salud junto a su esposo y sus dos hijos. Esta publicación tiene más de 1 millón de ‘me gusta’ y 15.000 comentarios.

“Espero que este video ayude a la gente a entender que pueden encontrar el amor en cualquier sitio, incluso en el gimnasio. También espero inspirar a las mujeres a las que les han dicho que no pueden compaginar sus familias y carreras. Muchas veces se me dijo que no tuviese hijos mientras estaba completando mi residencia, pero no solo tuve dos hijos, sino que me gradué a tiempo y completé mi especialización. Espero que esto sea prueba de que puedes hacer cualquier cosa si tienes un buen sistema de apoyo”, escribió la doctora en su Instagram.