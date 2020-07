Mujer llega a casa y encuentra a su perro ‘compartiendo’ su comida con su peluche favorito [VIDEO]

Un adorable perro ha logrado enternecer las redes sociales debido a la noble acción que demostró. A través de un video viral publicado en Facebook, se reveló que el can comparte su comida con un peluche, mientras su dueña no está en casa. La mujer llegó y se topó con la conmovedora escena que no tardó en grabar.

Tucker, es el nombre del generoso animal que se ha ganado el cariño de muchos en Facebook. Katelyn Buckley, su dueña, señaló en sus redes sociales que siempre se ha percatado de la nobleza que demuestra su querida mascota, ya que desde pequeño suele demostrar una gran ‘preocupación’ por sus seres queridos, empezando por ella.

Además, la joven oriunda de Estados Unidos reveló que su perro siempre ha sido muy protector con sus juguetes, sobre todo con un esponjoso cordero que se ha convertido en su peluche favorito. “Es su tesoro”, dijo la propietaria del can que ha tocado el corazón de miles en las redes sociales.

El adorable Tucker está siempre cerca de sus juguetes, a quienes trata como sus ‘hermanos’. “Siempre los lleva en la boca y se queda de la emoción con ellos. Los lleva a su cama con él y hasta les comparte su comida”.

Mira el video viral de Facebook:

Tal como se muestra en el viral de Facebook, el can acerca al peluche hasta su plato de comida, acerca su rostro hasta las galletas y espera a que ‘coma’ sus galletas. Este tierno acto ha logrado cautivar a miles en las redes sociales, donde los internautas resaltaron la cariñosa acción del can.

Por otro lado, la dueña de esta tierna mascota señaló que la nobleza de su perro se observa en todo momento, pues es un excelente ‘guardián’ de la casa. Además, dijo que no suele hacer muchas travesuras, pues siempre está ‘cuidando’ a sus amigos de juguete.