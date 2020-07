Las redes sociales han dado a conocer miles de historias y muchos usuarios comparten fotos de sus mascotas, quienes en varios casos se han vuelto famosas por la cantidad de hinchas que ganaron. El último en robar los corazones de los fanáticos en Instagram es Moo, el perro salchicha con piel de dalmata.

Este can tiene casi 40 000 seguidores con tan solo 57 publicaciones. Su ternura y particular aspecto le ha quitado el aliento a los cibernautas, que no dejan de comentar sus fotos, pues este perrito que vive en Miami, Florida tiene la cabeza de color oscura, pero el cuerpo blanco y manchas negras alrededor.

Instagram viral: Moo, el perro salchicha que roba corazones en las redes sociales | fotos | redes sociales | animales

Moo, no solo tiene el aspecto de un salchicha, sino también su tamaño y pese a ello, sus seguidores piensan nunca logran descifrar su edad. Este animal doméstico tiene solamente 7 meses y su dueña es Victoria Hoffman, una ciudadana de 24 años de Florida y contó su historia en el medio estadunidense LADBible.

“Muchas personas piensan que él está usando un abrigo o un pijama al principio, y se sorprender al descubrir que en realidad es sólo su pelaje. Él es único. No sólo tiene un abrigo especial, sino también una personalidad especial. Tiene mucha actitud y es muy tierno y dulce también”, manifestó la joven norteamericana.

“No creo que hubiéramos tenido un perro si no fuera por la COVID-19, porque no habríamos estado tanto en casa. Es cierto que las bendiciones y la alegría aún pueden salir de tiempos difíciles. Moo ha sido solo eso”, agregó una emocionada Victoria Hoffman sobre el ahora famoso perrito.