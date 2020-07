¿Logras encontrar las siete diferencias entre estas dos fotos en la playa? El reto visual que pocos resolvieron [VIDEO]

Gracias a las redes sociales, los usuarios han encontrado la manera perfecta para divertirse durante estos últimos meses de cuarentena. Estos son los retos visuales, los cuales ponen a prueba el ingenio de las personas, quienes deben encontrar diminutos objetos o simplemente hallar las diferencias, como el siguiente challenge viral de Facebook que verás a continuación.

El ilustrador infantil húngaro Gergely Dudás, o mejor conocido como Dudolf, ha puesto a prueba a todos los usuarios de las redes sociales con este difícil reto visual: encontrar las siete diferencias entre las dos imágenes de una playa. Lo curioso de este challenge de Facebook es que deberás hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Te atreves?

Si es que piensas que este nuevo reto visual es fácil, entonces estás totalmente equivocado. Dudolf llenó las imágenes vibrantes con muchos animales disfrutando de un día en la playa, accesorios de colores brillantes y detalles adicionales para tratar de confundirte. A continuación podrás ver ambas imágenes de Facebook.

Desliza la ver la solución a este reto visual. Foto: Facebook/Dudolf.com

Para encontrar la solución a este difícil reto visual que se ha vuelto viral en Facebook deberás prestar atención a los objetos más pequeños. A continuación, te daremos algunas pistas: las diferencias pueden ser tan pequeñas como un cambio en el logotipo o un detalle en una prenda de vestir.

Los usuarios de Facebook comentaron que no pueden resolver este difícil reto, debido a que es casi imposible encontrar estos accesorios. “¿Todos tuvieron tantas dificultades como yo?”. “Muy difícil pero divertido”. “¡Encontramos cinco! Entonces necesito la solución”. “No pude encontrar el último y necesité la solución”, se puede leer.

LA RESPUESTA

Si es que has llegado a esta parte es que no has encontrado las respuestas para este reto visual viral de Facebook: el logotipo en la crema solar, la fruta en el suelo, la dirección del remolino de la concha marina, las semillas de sandía, la banda en un sombrero para el sol, los colores en un polo de hielo, la bandera del castillo de arena.