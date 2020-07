A través de YouTube, un grupo de rescatistas compartió la conmovedora historia de un pequeño perro al que rescataron de la calle. El can nunca había recibido un abrazo, pero gracias a estos jóvenes, hoy tiene una vida diferente en un albergue. Miles en las redes sociales han quedado sumamente emocionados con el nuevo aspecto del cachorro que se ha vuelto viral.

El can, llamado McKenzie, fue encontrado en la entrada de una vivienda abandonada. Unos vecinos alertaron al grupo de rescate Hope For Paws, quienes compartieron las imágenes a través de su canal de YouTube. Cuando llegaron, el can lucía asustado.

Tal como se ve en el video que publicaron en YouTube, el cachorro no permitía que nadie se le acerque debido a que, después de ser abandonado, no había recibido muestras de afecto. Luego de varios minutos, uno de los jóvenes logró acercarse a él y, tras unas caricias, el can aceptó irse con ellos.

Al llegar al albergue, fue revisado por los veterinarios, ya que había recibido golpes producto de su estadía en la calle. Finalmente pudo conocer a otros ‘amigos’ que también habían sido rescatados. Tal como se ve en las imágenes, el pequeño perro comenzó a adaptarse a su nueva familia.

Mira el video viral de YouTube:

El grupo de rescate señaló que al cachorro le hacían falta muchos abrazos y caricias, pues notaron la diferencia en su actitud cuando lo llenaron de cariño. Además, añadieron que mientras permanece en su albergue, esperan a una familia que pueda adoptarlo.

La emocionante historia de recuperación de McKenzie cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube, además de haber sido compartida en varias redes sociales, donde miles han quedado cautivados con el nuevo aspecto de este pequeño perro que fue salvado de las calles. Usuarios de México, España y Estados Unidos no han parado de reproducir las emotivas escenas.

Rescatan a perro callejero que agonizaba en la basura y ahora lucha por su vida [FOTOS]

Conmovedor. Miles de usuarios de Facebook se han conmovido hasta las lágrimas al ver el deplorable estado en fue hallado un perro callejero dentro de un contenedor de basura, en España. El animal que ha sido llamado como Ragnar, ahora, gracias a una organización de animales, lucha por vivir.

Según algunos detalles en la publicación de Upsocl, el indefenso perruno de unos 7 u 8 años fue encontrado agonizando entre la basura. Las escalofriantes imágenes que fueron difundidas en Facebook muestran el aspecto del perro que ha conmovido a más de un usuario en México, Estados Unidos y España.