Joven acude a cita con chicas en silla de ruedas y es discriminado [VIDEO]

Max Rydada, un muchacho famoso en YouTube, llevó a cabo un experimento social para conocer la reacción de las jóvenes si salían a una cita a ciegas con una persona en silla de ruedas sin saberlo.

El influencer ruso concertó algunas citas a través de aplicaciones para conocer personas online, pero al llegar, se llevó grandes sorpresas. Algunas de las chicas que lo vieron se retiraron, otras se avergonzaron, aunque muchas se quedaron para la cita.

Incluso una de ellas le respondió enfurecida que no comprendía para qué se quedaría: “¿Por qué perdería mi tiempo? No puedes hacer nada”. Algunas de las jóvenes citadas también lo cuestionaron y le encararon los motivos por los que no fue sincero con respecto a su condición física.

Max aceptó haber estado mal por no decir toda la verdad, pero argumentó tener miedo al rechazo y dijo que llevaba solo unos meses en silla de ruedas a raíz de un accidente, por lo que las fotos mostradas en su perfil eran reales, pero antiguas.

Max concertó algunas citas a través de aplicaciones para conocer personas online, pero al llegar se llevó grandes sorpresas. (Foto: ushuaia24)

Rydada finalmente explicó a sus invitadas que su única intención era saber cómo reaccionarían las personas al conocer a un usuario de silla de ruedas y les confesaba toda la verdad. Sin embargo, una de sus citas incluso le recordó que la discriminación siempre está basada en prejuicios.

A pesar de que cada vez se habla más de inclusión y no discriminación, la realidad indica que quienes están en estas circunstancias aún suelen enfrentar distintas formas de violencia.

Uno de los usuarios de YouTube donde fue publicado el clip comentó: “Somos el grupo social más discriminando de todos. A mí me han dicho de todo, no solo las mujeres, sino en instituciones educativas, laborales, la sociedad nos ve inservibles, no quiere que le demos lata. En un país como en México no valemos nada y nuestros derechos humanos son más que violados”.

Otros en cambio resaltaron: “Siempre hay gente de buen corazón. Que ama más allá de apariencias y/o afectaciones corporales”.