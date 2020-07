Un video compartido en YouTube se volvió viral en varias redes sociales. El clip revela el pánico que sintieron varios turistas de una playa en Israel al presenciar la aparición de un tiburón ballena cerca de ellos. Las imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia en los países de México, España y Estados Unidos.

Los bañistas vivieron un momento de pánico debido a que un tiburón ballena se acercó mucho a la costa. Los presentes gritaron al ver una aleta, similar a la de un tiburón, que estaba al lado de una de las turistas mientras nadaba.

“¡Va hacia esa mujer!”, cita el portal The Times of Israel las exclamaciones de uno de los veraneantes. “¡Ella no se ha dado cuenta!”, dijo otro antes que el animal desapareciera en el agua.

Aunque son los peces más grandes del planeta, los tiburones ballena no suponen una amenaza para los humanos. Este gigantesco animal se alimenta por la filtración, consumiendo diminutos organismos, como gambas y algas, cerca a la superficie del agua.

Asimismo, estos peces no suelen acercarse a las costas, por lo que este es un caso inusual. Pese a ello, Adi Barash, la jefa de la organización para la conservación ‘Sharks in Israel’ (Tiburones en Israel), recomendó evitar su encuentro por el bien del animal.

Cabe resaltar que esta especie está en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza desde el año 2016.

El clip de YouTube ya cuenta con más de 9.000 reproducciones y cientos de ‘me gusta'.