No cabe duda que los animales suelen llamar la atención en las redes sociales por sus más ocurrentes travesuras. Esta vez, un perro ‘bailarín’ de raza bulldog se ha robado todas las miradas en TikTok, al ser captado en plena coreografía a ritmo de ‘La dueña del swing’.

El bulldog, llamado ‘Lucas’, se ha vuelto bastante popular en TikTok, donde ya cuenta con más de 17.000 seguidores. Su dueño le creo una cuenta en la red, después de notar todas las ocurrencias de su mascota. Allí comparte sus más gracioso momentos del día a día para todos sus ‘fanáticos'.

El clip ha llamado la atención de más de 600.000 usuarios de TikTok, pues el can entró al cuarto de su amo, quien estaba oyendo un tema de merengue a alto volumen, y no tardó en contagiarse del pegajoso ritmo. Comenzó a soltar divertidos movimientos de cadera que fueron captados por su propietario.

Inmediatamente compartió el clip en su cuenta de TikTok y las reacciones no tardaron en aparecer. Su tierno cachorro se ha vuelto tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Las redes sociales, sobre todo TikTok, están llenas de divertidas escenas protagonizadas por las mascotas. Los perros y sus travesuras se han apoderado de las vistas de los cibernautas. En esta ocasión, el ‘talento’ para el baile del pequeño bulldog ha causado asombro entre sus seguidores.

Mira el video viral:

Miles no han parado de reír con la ‘coreografía’ de este travieso perrito y no han parado de dejar conmovedores comentarios respecto a su comportamiento. “Baila mejor que yo, me encanta”. “Qué gracioso, se nota que le gusta el merengue”. “Qué tierno perrito”, dijeron varios cibernautas sobre ‘Lucas’, el pequeño perro bailarín que se ha vuelto popular en TikTok y otras redes sociales.