Mujer se queda dormida y su hijo aprovecha para hacerle una broma pesada [VIDEO]

A través de TikTok se hizo viral la reacción de una mujer al ser sorprendida por su hijo mientras dormía. El muchacho la despertó para hacerle creer que había recibido una llamada y le dió una pantufla como teléfono. Su mamá le creyó, protagonizando una divertida escena que se hizo tendencia en varias redes sociales.

El video de TikTok cuenta con más de 700.000 reproducciones y se ha convertido en uno de los más populares, pues la mamá cree completamente en lo que le dice su hijo. Tal como se ve en las imágenes, el joven le da un zapato como si fuera un teléfono y ella lo pone en su oreja. Esto es lo que ha generado la risa entre los miles de internautas.

“Mamá, te llama mi tía Rosario por teléfono”, grita el joven mientras le pone una pantufla en las manos. La mujer reacciona rápidamente y, confiada en lo que le dice su hijo, coge el calzado y comienza a hablar, sin imaginar que todo se trataba de un pesado juego.

Al no escuchar a la otra persona, sigue insistiendo en la llamada, pero finalmente termina por darse cuenta que su hijo la había timado. Al culminar el clip, el muchacho no deja de reírse de su madre y decide compartir la broma en TikTok, donde se hizo viral.

Estas cómicas imágenes han despertado la risa en miles de cibernautas, pues son varios usuarios los que han realizado esta broma viral en TikTok. El ‘reto’ consiste en despertar a una persona, haciéndole creer que ha recibido una llamada telefónica y darle cualquier calzado como celular. El rápido despertar de la ‘víctima’ hará que no se percate de la mentira y caiga en el juego, tal como sucedió con esta madre.

Muchos destacaron en los comentarios que no se animarían a jugar de esa manera con sus madres, pues el carácter de muchas los haría arrepentirse de sus actos. “Qué suerte que esa pantufla no terminó en tu cabeza, mi mamá no lo hubiera soportado”, señaló un usuario de TikTok.