Feliz Día del Maestro: las mejores mensajes y postales para dedicar en esta fecha [FOTOS]

Cada 6 de julio, en Perú, es una nueva oportunidad para reconocer el gran esfuerzo que realizan los profesionales de la educación para impulsar cada día a los engreídos de la casa. Sobre todo, en este contexto de pandemia, se ha podido ver a innumerables maestros y maestras que han continuado con su labor, utilizando nuevos métodos que han requerido horas de aprendizaje y planificación.

Pese a que no se pueden compartir las mismas aulas, no hay obstáculo para enviar un afectuoso saludos por el Día del Maestro a aquellos que han sido parte importante en nuestra vida. Por ello, revisa AQUÍ las mejores frases y postales para mostrar el agradecimiento a los maestros en su día y envíalas a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook.

- “Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por otros” - Herbert Spencer.

- “Gracias, Maestro, por su enorme paciencia y perseverancia. Gracias por su esfuerzo y dedicación por mi enseñanza. Gracias por todo lo que me enseñó e inculcó. Gracias”.

- “El objeto de la educación es preparar a los jóvenes para que se eduquen a sí mismos durante toda su vida” - Robert Hutch.

- “Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vida, estos el arte de vivir bien” - Aristóteles.

- “Aprender sin pensar es esfuerzo perdido. Pensar sin aprender es peligroso” - Confucio.

- “La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor” - Paulo Freire.

- “Todo sueño en la vida comienza con un profesor que cree en nosotros, que nos empuja y nos anima a avanzar, a veces golpeándonos con una tablilla llamada verdad”.

- “Por haber aprendido el arte de enseñar y por ejercerlo cada día con verdadero amor, gracias maestro”.

- “Gracias, maestro, por dar lo mejor de usted, para entregarnos lo que nadie nos puede quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento”.

- “Enseñar es escribir en el corazón de un niño, es dejar huella en la vida de una persona”.

“Un maestro no solo enseña, cultiva las mentes, el intelecto y buenos modales. Un maestro es todo un arquitecto”.

- “Cuando eres un educador siempre estás en el lugar apropiado a su debido tiempo. No hay horas malas para aprender” - Betty B. Anderson.

- “Desde los primeros pasos de su educación el niño debe experimentar el placer del descubrimiento” - Alfred North Whitehead.

- “Le deseo lo mejor hoy y siempre querido Maestro, porque sin sus enseñanzas, ni su dedicación, no habría podido llegar en mi vida tan lejos”.

- “Un profesor trabaja para la eternidad, nunca sabrá hasta donde llegará su influencia” - H Adams.

- “No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña” - Vanceli.

- “El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento” - Albert Einstein.

- “Gracias a la confianza que usted me brindó, siempre lo consideré no solo como un gran Maestro, también lo vi como un buen amigo”.

- “Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él, alguien que no existía”.

- “Gracias Maestro, por abrirme los ojos, la mente y por enseñarme a pensar”.

- “El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia” - Henry Adams.

- “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida” - Pitágoras.

- “El objeto de enseñar a un niño es hacerlo capaz de desempeñarse sin la ayuda del maestro” - Elbert Hubbard.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 6 de julio?

En el Perú, el Día del Maestro se celebra cada 6 de julio porque en ese mismo día, pero de 1822, José de San Martín fundó la primera Escuela Normal de Varones. No obstante, las mujeres peruanas pudieron acceder a la educación recién en 1876 con la creación de la primera Escuela Normal de Mujeres.

El Día del Maestro se ha convertido en una de las fechas más importantes en el calendario cívico escolar porque destaca la tarea de los formadores del futuro del país.