Un joven peruano se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales luego de protagonizar una vergonzosa escena para sus seguidores de TikTok. ¿Qué ocurrió? El muchacho intentó grabar un sexy video bailando “Dream Girl” de los reggaetoneros Ir Sais y Rauw Alejandro, sin imaginar que terminaría desplomándose contra el suelo.

El video viral ha sido compartido por la cuenta de @rafaelbriargaz de TikTok, donde se registró 440.000 reproducciones. Ante la gran popularidad del clip, los usuarios de Facebook también difundieron las escenas.

Tal como se puede ver en el divertido clip, el joven intentó bailar reggaetón dentro de su ducha, pero un mal movimiento arruinó la coreografía que quería realizar, convirtiéndolo en el hazmerreír de los cibernautas de distintas redes sociales.

Durante la cuarentena por el coronavirus, TikTok se ha convertido en uno de los aplicativos con mayor alcance en Internet. Los usuarios suben videos con filtros de sonidos que entretienen a miles de usuarios de todas partes del mundo como México, Estados Unidos y España.

“Como cuando intentas ser sexy, pero el destino no lo quiere”. “Baila decían, no pasará nada decían”. “Creo que no es una buena idea bailar en la ducha”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas en la publicación de Facebook.

