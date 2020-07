Adolescente peruano causa furor en TikTok con divertidas parodias de situaciones cotidianas [VIDEO]

Un intrépido peruano de 16 años se ha convertido en una estrella del TikTok, alcanzando millones de seguidores gracias a divertidos videos que comparte en la popular red social. Se trata Josemaría Martínez Escobar, de Chiclayo.

El adolescente ha causado sensación en las redes y se ha vuelto popular en diversas partes del mundo con sus hilarantes videos en los que parodia situaciones cotidianas relacionados al amor, desamor e, incluso, a la coyuntura actual.

El joven influencer de TikTok, conocido como “Josi”, contó al diario Ojo que sus populares videos están inspirados en experiencias personales. “Muchas de mis ideas son experiencias propias, cosas que he vivido y tomo como referencia para crear parodias y que la gente se divierta viéndolos”, señaló.

Asimismo, indicó al medio local que cuando empezó a hacer sus videos, no imaginó tener tanto éxito hasta el punto de convertirse en una estrella juvenil más del TikTok. Algunos de sus videos alcanzan hasta los 10 millones de reproducciones y han sido compartidos incluso por artistas internacionales como Lali Espósito y Livia Brito.

“Lali Espósito es una actriz que yo veía cuando era niño y ahora ver que use mis audios me sorprende mucho. Pero la verdad estoy muy agradecido con cualquier persona que comparta mi contenido, sea famosa o no, de igual manera me emociono”, refirió el adolescente.

Mira el video viral:

El influencer indicó que su mamá apoya su trabajo y ha sido cómplice en algunos de sus videos, como se puede ver en varios clips de su cuenta de TikTok.